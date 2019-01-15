Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Gözaltı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Gözaltı

1 saat önce

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sandıklı merkezli Dinar ve çevre köylerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın toplam 21 kişi Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Gözaltı, System.String[]
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sandıklı merkezli Dinar ve çevre köylerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın toplam 21 kişi Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Sandıklı ilçesinden Afyonkarahisar Devlet Hastanesine İl Jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında getirilen 21 şüphelinin kan ve kıl örnekleri alındı. Şüphelilerin daha sonra jandarma ekipleri tarafından Sandıklı ilçesine götürülerek sorgularına devam edileceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:57 Kaynak: İHA

Sandıklı, Jandarma, Afyon, 3. Sayfa
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