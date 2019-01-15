Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Gözaltı
1 saat önce
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sandıklı merkezli Dinar ve çevre köylerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın toplam 21 kişi Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.
Afyonkarahisar
İl Jandarma
Komutanlığı tarafından Sandıklı
merkezli Dinar
ve çevre köylerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın toplam 21 kişi Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.
Sandıklı ilçesinden Afyonkarahisar Devlet Hastanesine İl Jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında getirilen 21 şüphelinin kan ve kıl örnekleri alındı. Şüphelilerin daha sonra jandarma ekipleri tarafından Sandıklı ilçesine götürülerek sorgularına devam edileceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:57 Kaynak: İHA
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