Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Gözaltı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sandıklı merkezli Dinar ve çevre köylerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın toplam 21 kişi Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde...

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı



AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sandıklı merkezli Dinar ve çevre köylerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın toplam 21 kişi Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Sandıklı ilçesinden Afyonkarahisar Devlet Hastanesine İl Jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında getirilen 21 şüphelinin kan ve kıl örnekleri alındı. Şüphelilerin daha sonra jandarma ekipleri tarafından Sandıklı ilçesine götürülerek sorgularına devam edileceği bildirildi.

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