Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar
'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik Sandıklı
ve Dinar
ilçeleri ile köylerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.
Sandıklı Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar jandarmaya götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:51 Kaynak: AA
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