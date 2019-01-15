Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik Sandıklı ve Dinar ilçeleri ile köylerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Sandıklı Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar jandarmaya götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:51 Kaynak: AA

Jandarma, Afyon, Güncel
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