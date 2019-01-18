Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 zanlıdan 17'si tutuklandı.

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 zanlıdan 17'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 24'e yükseldi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli, Sandıklı Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince zanlılardan 17'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 6'sı da serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Sandıklı ve Dinar ilçeleri ile köylerinde belirlenen adreslere 15 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:40 Kaynak: AA

Afyon, Güncel
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