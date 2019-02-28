Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu

55 dakika önce

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde, Tatarlı beldesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, aracın motor bölümüne gizlenmiş halde 297 extacy hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:21 Kaynak: AA

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