Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu
55 dakika önce
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Dinar
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde, Tatarlı
beldesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen bir otomobilde arama yaptı.
Aramada, aracın motor bölümüne gizlenmiş halde 297 extacy hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:21 Kaynak: AA
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