Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu

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Senegalli Turiste "Terörist" Diyen Taksici, Meslektaşları Tarafından Darbedildi

Erdoğan, Kendisine Uzatılan Notta Telefon Numarasını Göremeyince Talimatı Verdi

Nil Karaibrahimgil ve Kalben, Bir Kadının Darp Edildiği Mekandaki Konserlerini İptal Etti