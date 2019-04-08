Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, yabancı uyruklu olan ve uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 9 şüphelinin kaldıkları evde arama yapıldı.

Aramada, satışa hazır halde çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:49 Kaynak: AA

Afyon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü TAV, Atatürk Havalimanı Operasyonlarının Durdurulması Nedeniyle 4 Bin 500 Kişiyi İşten Çıkarıyor Milli Türk Talebe Birliğinden Süleyman Çakır Paylaşımı Türk Telekom 8 Bin Lira Maaşla Çalışacak Eleman Arıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 14:47:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]