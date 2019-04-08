Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.





İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonda, yabancı uyruklu olan ve uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 9 şüphelinin kaldıkları evde arama yapıldı.



Aramada, satışa hazır halde çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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