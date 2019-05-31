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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına aldı.

Şüphelilerin adres ve üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ile 2 kurusıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğer zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:12 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Afyon, Güncel
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