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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

33 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bin 50 gram esrar maddesi ve 80 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bin 50 gram esrar maddesi ve 80 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin Çay ilçesinde yaptığı çalışmada 1 zanlının yanında bin 50 gram esrar maddesi ile 80 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, adli makamlara sevk edildiği bildirildi.
Ayrıca, Çay ilçesinde satışa hazır vaziyette 114 paket halinde toplam 36 gram eroin, 76 gram kubar esrar ve 136 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak yakalanan 3 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatılarak adli makamlara sevk edildi.
Afyon, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:51 Kaynak: AA
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