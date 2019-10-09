Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kılıçarslan beldesinde bir kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri, 'alıcı kılığında' E.E. ile iletişime geçti.

'Alıcı kılığındaki' jandarma personeli, beldede bir sokakta, E.E ve M.U. ile buluştuktan sonra uyuşturucu hap alışverişinde bulundu.

Alışverişin ardından düzenlenen operasyonda, E.E ile M.U. jandarma ekiplerince, göz altına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 377 sentetik hap (ectacy) ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.