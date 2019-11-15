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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Sandıklı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Sandıklı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'dan Sandıklı'ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 58 HD 955 plakalı otomobili, ilçeye bağlı Kusura köyü yakınlarında durdurdu.

Otomobil ile araçta bulunan M.A., A.D. ve A.Ö.'nün üzerinde yapılan aramalarda 15 gram eroin, bir miktar kenevir tohumu ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen ilaç ele geçirildi.

Ekipler, araçta bulunan şüphelileri gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından Cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı.

Sandıklı'da uyuşturucu operasyonu

Sandıklı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 53 gram esrar ele geçirdi.

Ekipler, otomobilde bulunan B.Y. ile Ç.U.'yu gözaltına aldı.

Sandıklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:34 Kaynak: AA
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