Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kızılören köyünde "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, kimliği tespit edilen T. A.'nın evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, evde yapılan aramada, 1340 gram kubar esrar, ruhsatsız 2 av tüfeği ile tabanca ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, T. A.'yı göz altına aldı.

Jandarma, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:48 Kaynak: AA
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