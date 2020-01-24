Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kızılören köyünde "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, kimliği tespit edilen T. A.'nın evine operasyon düzenledi.
Operasyonda, evde yapılan aramada, 1340 gram kubar esrar, ruhsatsız 2 av tüfeği ile tabanca ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, T. A.'yı göz altına aldı.