Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilenlere yönelik planlı operasyon düzenlediği bildirildi.

Operasyonda biri kadın 6 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheliler ile ilgili yapılan aramalarda toplam 18,14 gram eroin ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiştir. Şüpheliler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu ile ilgili olarak adli makamlara sevk edilmiştir."

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bolvadin, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

500 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
ABD'de bir sapık öğretmen skandalı daha! Öğrencisine uyuşturucu verip ilişkiye girdi Son Dakika: Fuat Oktay'dan Mustafa Akıncı'ya sert tepki: Türkiye'nin seçim malzemesi yapılmasına müsaade etmeyeceğiz Kendini yakan Adem Yarıcı'nın annesi konuştu: Parasızlıktan, açlıktan çocuğum gitti kendini yaktı

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 19:31:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]