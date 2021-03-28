Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

28.03.2021 10:35
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yaptığı istihbarı çalışmalarda sonucu şehirlerarası otogarda üzerlerinde sentetik peçeteyle (kannobinoid) yakalanan H.A. ile H.İ.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan H.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, H.İ.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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