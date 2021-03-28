Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan H.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, H.İ.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yaptığı istihbarı çalışmalarda sonucu şehirlerarası otogarda üzerlerinde sentetik peçeteyle (kannobinoid) yakalanan H.A. ile H.İ.G'yi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

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