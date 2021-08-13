Üye Girişi
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

13.08.2021 12:39
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı, System.String[]

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı gözaltına alındıİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - İzmir kara yolunda durdurduğu bir araçta 344 gram esrar ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - İzmir kara yolunda durdurduğu bir araçta 344 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan R.K'nin Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Konya'nın Bozkır ilçesindeki adresinde ve arazisinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 300 gram esrar, 75 kök Hint keneviri ve ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Siyah-Beyazlılardan Galatasaray'a 'Çukur' dizisi üstünden gönderme: Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? 13:37 Siyah-Beyazlılardan Galatasaray'a 'Çukur' dizisi üstünden gönderme: Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Bozkurt'a yerleşeli 20 gün olmuştu! Bulut ailesinin 5 yaşındaki oğulları Emre sele kapıldı 13:25 Bozkurt'a yerleşeli 20 gün olmuştu! Bulut ailesinin 5 yaşındaki oğulları Emre sele kapıldı Kara Kartal, ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu 13:20 Kara Kartal, ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu
Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı 12:07 Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı 11:22 Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi 11:02 Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi
Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık 10:34 Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor 10:03 Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor

Son Dakika Haberleri
13:56 Sarı-lacivertli takıma gideceği konuşulan Sörloth'tan kafa karıştıran Trabzonspor paylaşımı
13:37 Siyah-Beyazlılardan Galatasaray'a 'Çukur' dizisi üstünden gönderme: Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?
13:34 Sel baskınları sonrası fena patladı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Dere içine apartman dik sonra iklim krizi
13:22 Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler
13:20 Kara Kartal, ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu
12:07 Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı
12:00 Süper Lig'de ilk maç bu akşam Beşiktaş-Rize arasında olacak! Görevli hakem ekibi belli oldu
11:58 Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi
11:40 Tur atlaması eleştirilerden kurtulmasını sağlamadı! Serdar Ali Çelikler ve Levent Tüzemen'den, sert Galatasaray yorumu
11:20 Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı
Sarı-lacivertli takıma gideceği konuşulan Sörloth'tan kafa karıştıran Trabzonspor paylaşımı Sarı-lacivertli takıma gideceği konuşulan Sörloth'tan kafa karıştıran Trabzonspor paylaşımı         
13:57
Sel baskınları sonrası fena patladı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Dere içine apartman dik sonra iklim krizi Sel baskınları sonrası fena patladı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Dere içine apartman dik sonra iklim krizi         
13:34
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler         
13:22
28 bıçak darbesi 'canavarca hisle öldürme' sayılmadı! Gerekçe, cinayet sırasında sadece bıçak kullanılması 28 bıçak darbesi 'canavarca hisle öldürme' sayılmadı! Gerekçe, cinayet sırasında sadece bıçak kullanılması         
13:17
Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi         
11:59
Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı         
11:20
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu         
10:48
31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek 31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek         
10:25
MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi         
09:48
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Selin vurduğu Bozkurt'ta sığındığı arabanın içinde video çeken kadından acı sesleniş: Lütfen sesimizi duyun Selin vurduğu Bozkurt'ta sığındığı arabanın içinde video çeken kadından acı sesleniş: Lütfen sesimizi duyun         
08:58
Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak         
08:45
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi         
08:42
Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı         
00:35
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi         
19:32
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan         
19:06
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 14:02:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement