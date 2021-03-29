Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Ö. tutuklandı, K.D. ile A.İ.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Araçlarda yapılan aramada, 123 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, ilçeye bağlı Düzağaç beldesindeki uygulama noktasında şüpheli iki aracı durdurdu.

Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı

AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu?