Son dakika haberleri: AFYONKARAHİSAR - Uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri, Eskişehir - Emirdağ kara yolundaki uygulama noktasında şüpheli otomobili durdurdu. Dedektör köpek yardımıyla otomobilde yapılan aramada, 80 uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan İ.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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