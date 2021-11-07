Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan İran uyruklu zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Dedektör köpeğin kullanıldığı aramada, aracın iç kaporta kısmında 700 gram metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınan İran uyruklu A.R, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
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