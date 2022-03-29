Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, salıverildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt köyünde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adres ve iş yerlerine yapılan operasyonda, bir miktar uyuşturucu ve 13 tarihi eser taşıdığı değerlendirilen 13 sikke ile av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Z.K, D.K. ile H.A. yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı.