Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli serbest bırakıldı

29.03.2022 16:34
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli serbest bırakıldı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, salıverildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, salıverildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt köyünde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adres ve iş yerlerine yapılan operasyonda, bir miktar uyuşturucu ve 13 tarihi eser taşıdığı değerlendirilen 13 sikke ile av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Z.K, D.K. ile H.A. yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Karahisar, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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