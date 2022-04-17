Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

17.04.2022 14:22
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Uşak yolunda durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Yapılan aramada, 1560 sentetik ecza ele geçirildi. Araçta bulunan K.B. ve M.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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