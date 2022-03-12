Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Uşak kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 7 bin 54 uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 265 lira ele geçirildi.
Ekipler, otomobildeki M.K. ve D.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
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