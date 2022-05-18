Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

18.05.2022 14:25
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bir otelin odasında ve kadın şüphelinin üst aramasında 11 gram eroin, bir miktar esrar, 3 cep telefonu, 2 alüminyum folyo, uyuşturucu kullanma aparatıyla suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

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