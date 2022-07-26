Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

26.07.2022 12:31
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı, gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - İzmir kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada, 62 gram skunk, 41 uyuşturucu hap, 21 gram bonzai ile bir miktar kokain ele geçirdi.

Otomobildeki A.Y. ile S.T, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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