Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'dan kente uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen şüpheli otomobil, İzmir yolundaki kontrol noktasında durduruldu.

Ekipler, araçta ve şüpheliler M.D. ile Ö.K.'nın üzerinde, piyasa değeri yaklaşık 32 bin lira olan 1600 kullanımlık 5 parça sentetik peçete ile bir miktar kokain ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.