Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da polis ekipleri bir iş yerine düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenice Mahallesinde bir iş yerine düzenlediği operasyonda 200 gram esrar, 19 yeşil receteyle satışı yapılan sentetik hap ile bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundaki iş yerindeki 2 zanlıyı gözaltına aldı.