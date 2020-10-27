Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran zanlıların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ş.B. ve N.Y'nin gözaltına alındığı operasyonda, bir miktar eroin ile uyuşturucu aparatları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.