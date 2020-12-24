Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir 'den Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getiren 2 şüpheliyi otogarda yakalamıştı. Üst aramalarında 268 uyuşturucu hap, şeffaf poşetler içerisinde belirli miktarlarda esrar ile kenevir tohumu ele geçirilen zanlılar H.H.E. ve M.C.K. gözaltına alınmıştı.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan H.H.E. ile M.C.K, Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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