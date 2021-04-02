Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'den Afyonkarahisar'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kente giriş yapan aracı takibe alan ekipleri fark eden şüpheliler, girdikleri ara sokaklarda bir miktar uyuşturucuyu araçtan atmaya başladı.

Ekipler, 3206 Sokak'ta durdurdukları araçta ve yol güzergahında yaptıkları aramada, 78 sentetik hap, 34 gram bonzai, bir miktar metamfetamin, 6 uyuşturucu hap ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Araçtaki R.U, E.A. ile M.C.K, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.