Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Erenler Mahallesi'ndeki bir şüphelinin üst ve ikamet adresinde yaptığı aramada, 197 sentetik hap, bir miktar metamfetamin ile bonzai, kuru sıkı tabanca, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Operasyonda İ.Z, M.S. ile H.D. gözaltına alındı.