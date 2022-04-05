Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

05.04.2022 16:29
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphe üzerinde durdurduğu otomobil ile şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada, 3 tabanca, uyuşturucu haplar, bir miktar metamfetamin, bıçak, hassas terazi ile çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Araçtaki A.E.D, Y.G. ile F.Ö'ye "uyuşturucu madde kullanmak" ve "polis mukavemet" suçlarından adli işlem uygulandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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