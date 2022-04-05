Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphe üzerinde durdurduğu otomobil ile şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada, 3 tabanca, uyuşturucu haplar, bir miktar metamfetamin, bıçak, hassas terazi ile çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Araçtaki A.E.D, Y.G. ile F.Ö'ye "uyuşturucu madde kullanmak" ve "polis mukavemet" suçlarından adli işlem uygulandı.