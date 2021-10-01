Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.Ş, A.S.B. ve İ.Ç. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

4 adrese düzenlenen operasyonda 280 gram esrar, 71 gram Hint keneviri tohumu ile Hint keneviri ele geçiren ekipler, O.Ş, E.A, A.S.B. ve İ.Ç'yi gözaltına aldı.

Sıralamada yine geriye düştük! Değil Şampiyonlar Ligi, artık Avrupa Ligi bile hayal oldu