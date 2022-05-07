Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

07.05.2022 13:50
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fatih Mahallesi ile Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunda şüphe üzerine 2 aracı durdurdu.

Şüphelilerin üstleri ile araçlarında yapılan aramalarda, gizlenmiş bir miktar metamfetamin ile 11 sentetik hap ele geçirildi.

Ekipler, konuyla ilgili olarak 4 kişi hakkında adli işlem yaptı.

"Uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alınan M.U. emniyete götürüldü.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika


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