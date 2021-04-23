Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, merkeze bağlı Erkmen beldesinde düzenlenen operasyonda bir adres ile 4 araçta yaptıkları aramada 34 gram esrar, sentetik uyuşturucu, kenevir tohumu ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Operasyonda M.A, İ.G, E.D, O.Ş, Y.T, O.K, H.G. ile H.İ.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.