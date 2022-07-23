Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

23.07.2022 11:44
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı, gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından polis, şüpheli M.O.Ü'yü kentte kaldığı otelde yakaladı.

Şüphelinin kaldığı otel odasında ve otomobilinde yapılan aramada, 502 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler, M.O.Ü'yü "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

YORUMLAR
500
Tofaş'ın stepne lastiğinin altında 502,09 gram metamfetamin bulundu Tofaş'ın stepne lastiğinin altında 502,09 gram metamfetamin bulundu Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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