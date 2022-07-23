Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından polis, şüpheli M.O.Ü'yü kentte kaldığı otelde yakaladı.
Şüphelinin kaldığı otel odasında ve otomobilinde yapılan aramada, 502 gram metamfetamin ele geçirildi.
Ekipler, M.O.Ü'yü "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.
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