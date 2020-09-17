Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Dazkırı ilçesinde, A.A. ve Yüreğil köyünde M.E'nin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramalarda 160 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonda, iki zanlı gözaltına alındı.