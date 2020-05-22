Afyonkarahisar'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 147 zanlıdan 33'ü tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 147 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

Afyonkarahisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte son 4 ayda 72 ayrı olaya müdahale etti.

Bu kapsamda 20'si uyuşturucu madde imal etme ve ticareti, 50'si kullanmak için uyuşturucu madde satın alma, kabul etmek veya bulundurma, 1'i uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma, 1'i ise SKM suçundan olmak üzere 147 zanlı hakkında işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda,15 kilo 849 gram esrar maddesi, 401 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) maddesi, 5,88 gram eroin, 1 kilo 11 gram kokain, 18,85 gram bonzai, 111,19 gram metamfetamin, 309 uyuşturucu hap, bin 59 sentetik ecza maddesi, 30 kök kenevir bitkisi 1 tabanca, 21 mermi ve 800 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 147 şüpheliden 33'ü tutuklanırken, 114'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.