Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Ekipler, araçlardaki S.E., A.G., Z.K. ve O.K'yi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde uygulama noktasında durdurdukları kamyonet ve otomobilde yaptıkları aramada 2 kilogram esrar ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

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