Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde uygulama noktasında durdurdukları kamyonet ve otomobilde yaptıkları aramada 2 kilogram esrar ele geçirdi.

Ekipler, araçlardaki S.E., A.G., Z.K. ve O.K'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 09:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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