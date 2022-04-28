Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Uşak kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu otomobil ile dinlenme tesisinde bir otobüs muavinin verdiği pakette arama yaptı.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüphelinin üst aramasında suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 235 lira ve 200 dolar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika