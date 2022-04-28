Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

28.04.2022 12:18
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Uşak kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu otomobil ile dinlenme tesisinde bir otobüs muavinin verdiği pakette arama yaptı.

Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüphelinin üst aramasında suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 235 lira ve 200 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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