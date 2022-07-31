Hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı - Son Dakika
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Hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

31.07.2022 14:30
Hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Bolvadin ilçesinde çeşitli suçlardan ve uyuşturucudan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.S.E. isimli şahıs yakalanarak Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, savcılık sorgusunun ardından Bolvadin Kapalı İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı - Son Dakika

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