Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

11.10.2022 13:49
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatarlı beldesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 16 ruhsatsız av tüfeği, 5 kuru sıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, 32 mermi, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 5 tescilsiz motosiklet ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan İ.H.Ş. ile H.İ.Ç, jandarmadaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen A.B. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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