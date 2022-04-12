Afyonkarahisar'da uyuşturucu yakalanan araçtaki 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu yakalanan araçtaki 2 zanlı tutuklandı

12.04.2022 11:46
Afyonkarahisar'da uyuşturucu yakalanan araçtaki 2 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da araçlarından uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'da araçlarından uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Konya- Afyonkarahisar kara yolundaki uygulama noktasında durduğu araçta, bir miktar metamfetamin, esrar ile uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.A. ile E.İ, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Karahisar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da uyuşturucu yakalanan araçtaki 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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