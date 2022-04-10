Afyonkarahisar'da uyuşturucunun ele geçirildiği otomobildeki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobilde bulunan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, Afyonkarahisar- Uşak kara yolunda uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Ekipler, 800 uyuşturucu hap ele geçirdikleri otomobildeki, M.U, M.T. ile Y.I'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.U, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. M.T. ile Y.I, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.