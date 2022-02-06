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Afyonkarahisar'da üzerine metruk binadan moloz düşen kişi yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da üzerine metruk binadan moloz düşen kişi yaralandı

06.02.2022 20:39
Afyonkarahisar'da üzerine metruk binadan moloz düşen kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde metruk binadaki molozların üzerine düşmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde metruk binadaki molozların üzerine düşmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Emrullahoğlu Mahallesi Kantaroğlu Sokak'taki iki katlı metruk binadan kopan moloz parçaları Muharrem Kart'ın (50) üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başından yaralanan Kart, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kart'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

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Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da üzerine metruk binadan moloz düşen kişi yaralandı - Son Dakika


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