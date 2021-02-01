Afyonkarahisar'da vatandaşlar ölümlü kazaların sık yaşandığı kavşağa karanfil bıraktı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde vatandaşlar, sık sık trafik kazası yaşanan kavşağa karanfil bırakarak, alt geçit yapılmasını istedi.

Çevre yolundaki ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yaşandığı Suvermez Kavşağı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde "alt geçit istiyoruz", "ölüm kavşağına hayır" yazılı pankartlarla tepkilerini dile getirdi.

Vatandaşlar, en son 4 gün önce tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı bölgeye, alt geçit yapılmasını istedi.

Kavşakta toplanan vatandaşlardan Cüneyt Kargılı, kavşakta bugüne kadar meydana gelen trafik kazalarında onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bölgeye alt geçit yapılmasını istediklerini ifade eden Kargılı, amaçlarının taşkınlık çıkarmak olmadığını, taleplerini yetkililere duyurmak istediklerini bildirdi.

Kalabalık, kavşağa karanfil bıraktıktan sonra dağıldı.

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emirdağ'ın doğusunda bulunan köyleri birbirine bağlayan kavşak ile ilgili gerekli girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Konuyu takip ettiklerini vurgulayan Koyuncu, "Karayolları Bölge Müdürü, Vali, Karayolları Genel Müdürü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanının da bu bölgeyle ilgili bilgisi bulunmaktadır. Bu kapsamda Çeltik-Emirdağ arasında bulunan karayolunun yapımına devam edilmekte olup, bu projeye Bakan'ın talimatıyla Emirdağ Suvermez alt geçidi eklenmiştir. Bu kapsamda Suvermez alt geçidi için projede son aşamaya gelinmiştir." ifadelerini kullandı.