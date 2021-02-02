Törene Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı , İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necip Kacar ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya , Cengiz Kartal'ın ailesine ve sevenlerine sabırlar diledi.

Kartal'ın, Geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 63 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi Cengiz Kartal 'ın cenazesi, askeri törenle defnedildi.

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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