AFYONKARAHİSAR - Veteriner fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi - Son Dakika

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Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi'nde öğrenim gören 106 öğrenci için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Atatürk Kongre Merkezindeki törende konuşan AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, üniversite olarak Veteriner Fakültesine önem verdiklerinin dile getirdi.

Üniversitenin 3 alan üzerinde büyüme planı yaptığını belirten Karakaş, şunları kaydetti:

"Yönetim olarak bu alanları, hayvancılık ve veterinerlik, mühendislik ve turizm olarak ele aldık. Her üçü de Afyonkarahisar'ın ve bölgemizin en önemli potansiyeliyle bağlantılı alanlarıdır. Veteriner Fakültemize de bu alanda hem akademik hem de altyapı olarak yatırımlarımıza öncelik tanıyoruz."

AKÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Civelek ise konuşmasında, bugün 106 öğrencinin beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını attığını ifade etti.

Programda, Afyonkarahisar Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nevzat Algan da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından il protokolü tarafından öğrencilere beyaz önlük giydirildi. Hatıra fotoğrafının ardından tören sona erdi.

Törene, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.