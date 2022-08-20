Babasının kaçırıp hastaneye bıraktığı Arel bebek annesine teslim edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Babasının kaçırıp hastaneye bıraktığı Arel bebek annesine teslim edildi

20.08.2022 12:50
Babasının kaçırıp hastaneye bıraktığı Arel bebek annesine teslim edildi

Afyonkarahisar'da vicdansız babanın eşini bıçakla hafif yaraladıktan sonra henüz 5 aylık bebeğini kaçırıp Manisa'nın Kula ilçesindeki devlet hastanesine bıraktığı Arel bebek, gece saatlerinde Kula'ya gelen annesine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da vicdansız babanın eşini bıçakla hafif yaraladıktan sonra henüz 5 aylık bebeğini kaçırıp Manisa'nın Kula ilçesindeki devlet hastanesine bıraktığı Arel bebek, gece saatlerinde Kula'ya gelen annesine teslim edildi. Bıçakla hafif yaralanan annenin ve Arel bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akıllara durgunluk veren olay, Manisa'nın Kula ilçesinde yaşandı. Afyonkarahisar ilinde boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu eşinin yanına giderek bıçakla hafif yaralayan, daha sonra da henüz 5 aylık Arel ismindeki bebeğini kaçıran M.U.Ş. isimli şüpheli baba, bebeğinin çok ağlamasından dolayı Kula Devlet Hastanesi'ne gelerek bebeği bırakıp kayıplara karıştı. 07 APD 538 plakalı araçla hastaneye geldiği tespit edilen ve 5 aylık bebeğini yalınayak getiren vicdansız babayı arama çalışmaları başlarken, sağlık personellerinin müdahalede bulunduğu ve temin ettikleri mamayla karnını doyurdukları Arel bebek, gece saatlerinde Kula Devlet Hastanesi'ne gelen annesi K.A.Ş.'ye teslim edildi. Hafif yaralı anne K.A.Ş. ile Arel bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Kula, Uşak ve Afyon emniyet ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada kayıplara karışan babayı arama çalışmaları sürüyor. - MANİSA

YORUMLAR
500
Yeraltı sularının aşırı kullanımı Sarıgöl fayını kırabilir endişesi Yeraltı sularının aşırı kullanımı Sarıgöl fayını kırabilir endişesi Afyon'da eşini bıçaklayıp kaçırdığı bebeğini Manisa'da hastaneye bırakıp kaçtı Afyon'da eşini bıçaklayıp kaçırdığı bebeğini Manisa'da hastaneye bırakıp kaçtı Vicdansız baba, eşini bıçaklayıp bebeğini kaçırdı, çok ağlayınca hastaneye bırakıp kaçtı Vicdansız baba, eşini bıçaklayıp bebeğini kaçırdı, çok ağlayınca hastaneye bırakıp kaçtı
Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Karahisar, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Babasının kaçırıp hastaneye bıraktığı Arel bebek annesine teslim edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:39 Gaziantep'te katliam gibi zincirleme kaza! İlk belirlemelere göre 15 ölü var
12:17 Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti
11:37 Rusya'nın doğal gaz akışını düşürdüğü Almanya: Duş almayın, bez kullanın
11:27 Bu ne cesaret! Erzurum'da ayı ile güreşti
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir marketlerdeki pahalılığı bitirmeye kararlı! Yeni hamlesini açıkladı
11:19 Pınar Altuğ, kendisine "Ne bitmez tatilmiş, sizin işiniz gücünüz yok mu?" diyen takipçisiyle tartıştı
10:44 Şahmaran dizi setinde skandal! Marmarisliler jandarmaya haber verdi
10:36 Tam 10 kilo! Şişkinlik için gittiği hastanede karnından çıkarıldı
10:21 Sadece 1 gün evli kaldığı kadına 5 yıldır nafaka ödeyen adam adalet yürüyüşüne çıktı
09:57 Fatih'te çırılçıplak sokaklarda gezen kadın mahalleliyi çıldırttı: Hemen hemen her gün soyunuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 12:50:45. #1.12#
SON DAKİKA: Babasının kaçırıp hastaneye bıraktığı Arel bebek annesine teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement