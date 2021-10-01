Afyonkarahisar'da virajı alamayarak yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sevim K. yönetimindeki 26 BM 228 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda Bayramgazi köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.
Virajda bulunan duvara ve yol kenarındaki tabelalara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücüler, kaza yapan araçtaki yaralı Sevim K.'yı araçtan çıkararak 112 acil çağrı merkezini aradı.
Olay yerine gelen ambulans yaralıyı hastaneye götürdü. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › AFYONKARAHİSAR - Virajı alamayan araç kaza yaptı - Son Dakika