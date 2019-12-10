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Afyonkarahisar'da yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

6 saat önce

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) AKÜ Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama Araştırma Merkezince (DOKOBİM) Afyonkarahisar kırsal alanda fotokapanlara yansıyan görüntülerde yaban hayatı izlendi.

Afyonkarahisar'da yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi, System.String[]

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) AKÜ Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama Araştırma Merkezince (DOKOBİM) Afyonkarahisar kırsal alanda fotokapanlara yansıyan görüntülerde yaban hayatı izlendi.

Afyonkarahisar yaban hayatını izleme çalışmaları kapsamında, kentin Sinanpaşa ve Hocalar ilçesi kırsal alanlara 25 foto kapan kuruldu.

Farklı tarih ve mevsimlerde kurulan fotokapanlarla yaban hayvanları izlendi. Yapılan izleme çalışmasında foto kapanlara domuz, kızıl geyik, kurt, tilki, tavşan görüntülendi.

AKÜ Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların 2013 yılında Afyonkarahisar'ın biyoçeşitlilik envanterinin çıkarılmasıyla başladığını söyledi.

İzleme çalışmalarının amfibi, kuşlar ve memeliler olmak üzere üç kategoride gerçekleştirildiğine vurgu yapan Erişmiş, şunları kaydetti:

"2016 yılından sonra da izlemeye dönük yani tehdit altında olan türler üzerinde izleme işlemleri yapıldı. Bu yaban hayatı içerisinde sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve memeliler oluşuyor. Ayrıca iç sular dediğimiz balıklarla ilgili de izlemelere devam etmekteyiz."

Türkiye'de 170 memeli hayvanın bulunduğunu dile getiren Erişmiş, bunlardan 45'in Afyonkarahisar'da olduğuna dikkati çekti.

Fotokapanlarla farklı türden hayvanların görüntülendiğini ifade eden Erişmiş, "Fotokapanlara takılanlar bazıları kızıl geyik, çakal, kurt, domuz, tilki, sansar, kaya sansarı ve porsuk. Burada hedefimiz 3 hayvanı daha gözlemlemek. Sırtlan, bunun olasılığı düşük. Bir vaşak görüntüsü çevre illerde olduğundan dolayı beklentimiz şehir baskısından dolayı bu tarafa gelirse diye görüntülemeyi arzu ediyoruz. Bir de boz ayı görüntülemek en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. İnşallah başarabiliriz." diye konuştu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:16 Kaynak: AA
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