Üye Girişi
Afyonkarahisar'da yaban hayatının izlenmesinde teknolojiden yararlanılıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yaban hayatının izlenmesinde teknolojiden yararlanılıyor

16.02.2022 18:14
Afyonkarahisar'da yaban hayatının izlenmesinde teknolojiden yararlanılıyor

Afyonkarahisar'daki yaban hayatının geliştirme sahalarının izlenmesinde teknolojik ekipmanlardan faydalanılıyor.

Afyonkarahisar'daki yaban hayatının geliştirme sahalarının izlenmesinde teknolojik ekipmanlardan faydalanılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Şubesi ekipleri, kentteki yaban hayatının geliştirme sahalarının izlenmesi ile korunan alanlardaki faaliyetlerinde drone, fotokapan ve teleskop kullanıyor.

Ekiplere, Akdağ ve Eber Gölü başta olmak üzere kentteki sulak alanlardaki yaban hayvanlarının gözlenmesi ile kaçak avcılık denetimlerinde teknolojik ekipmanlar büyük katkı sağlıyor.

YORUMLAR
500

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karahisar, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da yaban hayatının izlenmesinde teknolojiden yararlanılıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:03 Çinli bilim insanlarından şaşırtan gelişme:160 milyon yıllık dünyanın en eski çiçek tomurcuğu fosili bulundu
18:01 Rıdvan Dilmen'in programı neden ekranlarda yok? Görüştüğü yeni kanal çok şaşırtacak
17:53 Savaşın ayak sesleri Abramovich'in servetini sıfırladı! Bir günde buhar olan para şaşkınlık yarattı
17:52 Ailesi "Akıl sağlığı yerinde değil" demişti! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren caninin cezai ehliyeti tam çıktı
17:45 Kurtlar Vadisi dizisi 19 yıl sonra sosyal medyada gündem oldu! HD olarak yeniden yayınlanınca trendlere girdi
17:39 Destici'den Seçim Yasası çıkışı: Ben yüzde 7 maddesine oy vermem
17:34 Türk definecinin kazı planı filmleri aratmadı! Ev kiralayıp alttan alttan 6 ay toprağı kazmış
17:32 Ayşenur Arslan'ın tepki çeken sözlerinin faturası Halk TV'ye kesildi! Ceza üstüne ceza yağdı
17:31 117 koyunu gözü önünde telef olan çiftçi, çaresizlik içerisinde ağladı!
17:30 Ezeli rakipler karşı karşıya geldi! Anderson Talisca, Süper Lig'e dönüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 18:20:33. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da yaban hayatının izlenmesinde teknolojiden yararlanılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement